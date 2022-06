Tavassi e Del Santo litigano durante la pubblicità e volano parole grosse, il video mai andato in onda (Di martedì 14 giugno 2022) Guendalina Tavassi e Lory Del Santo ieri sera, in occasione della 23esima puntata de L’Isola dei Famosi, hanno litigato in studio. “Quando Lory è entrata in studio si è seduta qua accanto a me, ndr e neanche mi ha detto ciao! Non mi ha salutata! I commenti? Certo che erano veri ma voleva pubblicarli con i profili fake, dicci i nomi dei fake che usi!”. Guendalina vs Lory, scoppia la lite a L’Isola: “Nemmeno mi ha salutata” #Isola https://t.co/wOHveSZLva — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 14, 2022 Il battibecco fra le due è durato anche durante la pubblicità ed è stato immortalato da Federico, il fidanzato ‘cuore’ di Guendalina Tavassi. Nel video incriminato – che potete vedere qua sotto – si vede chiaramente le due ex naufraghe discutere e stando al racconto di Guendalina, Lory l’avrebbe ... Leggi su biccy (Di martedì 14 giugno 2022) Guendalinae Lory Delieri sera, in occasione della 23esima puntata de L’Isola dei Famosi, hanno litigato in studio. “Quando Lory è entrata in studio si è seduta qua accanto a me, ndr e neanche mi ha detto ciao! Non mi ha salutata! I commenti? Certo che erano veri ma voleva pubblicarli con i profili fake, dicci i nomi dei fake che usi!”. Guendalina vs Lory, scoppia la lite a L’Isola: “Nemmeno mi ha salutata” #Isola https://t.co/wOHveSZLva — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 14, 2022 Il battibecco fra le due è durato anchelaed è stato immortalato da Federico, il fidanzato ‘cuore’ di Guendalina. Nelincriminato – che potete vedere qua sotto – si vede chiaramente le due ex naufraghe discutere e stando al racconto di Guendalina, Lory l’avrebbe ...

