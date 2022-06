Tania | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

Tania è un nome che ha conosciuto un momento di popolarità in Italia qualche decennio fa; si tratta di un adattamento del nome russo ???? (Tanja), una forma abbreviata di ??????? (Tat'jana); in lingua inglese, ad esempio, è in uso fin dagli anni 1970. Tatiana deriva dal latino Tatiana, femminile di Tatianus: si tratta di un derivato del nome Tazio, per la precisione di un patronimico che vuol dire "relativo a Tazio", oppure "di Tazio". Il nome è stato portato da santa Tatiana o Taziana, una martire romana; il suo culto era piuttosto scarso in Europa occidentale, ma invece ben presente in Europa orientale e quindi il nome latino, tramite il greco di epoca imperiale ??????? (Tatiané), si diffuse in molte lingue slave, capeggiate dal russo (dove è scritto ???????, Tat'jana).