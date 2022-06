Tacconi, parla il figlio: “Domani lascerà l’ospedale” (Di martedì 14 giugno 2022) “Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo”. A scriverlo sui propri profili social è Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus ricoverato al ‘Santi Antonio e Biagio’ di Alessandria dal 23 aprile per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Dall’azienda ospedaliera, al momento, nessuna comunicazione ufficiale. “Sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura” aggiunge Andrea. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “grande giorno, finalmente papàper andare in un centro riabilitativo”. A scriverlo sui propri profili social è Andreadi Stefano, ex portiere della Juventus ricoverato al ‘Santi Antonio e Biagio’ di Alessandria dal 23 aprile per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Dall’azienda ospedaliera, al momento, nessuna comunicazione ufficiale. “Sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura” aggiunge Andrea. SportFace.

