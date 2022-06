Superbonus 110%, arriva il salvagente per sbloccare i crediti e far ripartire il mercato (Di martedì 14 giugno 2022) La maggioranza corre ai ripari: proroghe per le detrazioni e cessioni del credito più facili. Le modifiche bipartisan ora vanno all’esame dell’Aula. Tra le le ipotesi una legge delega per riordinare tutte le agevolazioni Leggi su lastampa (Di martedì 14 giugno 2022) La maggioranza corre ai ripari: proroghe per le detrazioni e cessioni del credito più facili. Le modifiche bipartisan ora vanno all’esame dell’Aula. Tra le le ipotesi una legge delega per riordinare tutte le agevolazioni

Pubblicità

AlbertoBagnai : Il 110% spiegato facile: come, perché sì, e perché no: - gparagone : #Superbonus 110% e #quartadose: la matrice comune è quella della FIDUCIA nello stato (che non c'è più). - cbatcaselli : FATTA LA FRITTATA DEL SUPERBONUS 110%, BISOGNA CORRERE AI RIPARI, LA MAGGIORANZA PENSA A PROROGHE PER LE DETRAZIONI… - grandejacko : RT @gparagone: #Superbonus 110% e #quartadose: la matrice comune è quella della FIDUCIA nello stato (che non c'è più). - internaeco : Proroga del Superbonus 110%, tutte le novità -