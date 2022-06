Stranger Things 4: nuovo record di visualizzazioni per una serie inglese, le prime foto del Volume 2 (Di martedì 14 giugno 2022) Netflix ha svelato che Stranger Things 4 ha stabilito un nuovo record di ore viste per una serie in lingua inglese, online svelate le prime foto del Volume 2. Stranger Things 4 è diventata la stagione più vista su Netflix di una serie in lingua inglese di sempre. Il primato è stato stabilito superando il secondo capitolo della storia di Bridgerton. Gli episodi della quarta stagione di Stranger Things sono infatti arrivati a quota 781 milioni di ore visualizzate a partire dal debutto avvenuto il 27 maggio. Lo show, inoltre, è il secondo titolo più popolare su Netflix rimanendo alle spalle solo di Squid Game. I dati delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Netflix ha svelato che4 ha stabilito undi ore viste per unain lingua, online svelate ledel2.4 è diventata la stagione più vista su Netflix di unain linguadi sempre. Il primato è stato stabilito superando il secondo capitolo della storia di Bridgerton. Gli episodi della quarta stagione disono infatti arrivati a quota 781 milioni di ore visualizzate a partire dal debutto avvenuto il 27 maggio. Lo show, inoltre, è il secondo titolo più popolare su Netflix rimanendo alle spalle solo di Squid Game. I dati delle ...

