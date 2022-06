Stop all’obbligo vaccinale per gli over 50. Regione al lavoro per la campagna autunnale (Di martedì 14 giugno 2022) Lotta al virus La norma che lo prevede scade alla mezzanotte del 15 giugno. Palazzo Lombardia sta ipotizzando alcuni scenari per la quarta dose agli over 65. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 giugno 2022) Lotta al virus La norma che lo prevede scade alla mezzanotte del 15 giugno. Palazzo Lombardia sta ipotizzando alcuni scenari per la quarta dose agli65.

Pubblicità

AnnaP1953 : RT @ViVilaVitaOra: A tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono: stop all'obbligo a scuola VIA LE MASCHERE RESTANO I PAGLIACCI Al 'si… - giotim2 : RT @ViVilaVitaOra: A tempo scaduto Speranza e Bianchi si arrendono: stop all'obbligo a scuola VIA LE MASCHERE RESTANO I PAGLIACCI Al 'si… - RJ_Hellion : Mi pare di capire che a meno di 24 ore dallo stop all’obbligo di #mascherina sui mezzi pubblici, Speranza, Costa &… - webecodibergamo : Stop all’obbligo vaccinale per gli over 50. Regione al lavoro per la campagna autunnale - infoitsalute : Mascherine, stop all'obbligo. Raccomandata per la maturità. Cosa cambia da domani (15 giugno)? -