“Stima, amore, gratitudine”, operatori e amministratori della casa del Sorriso salutano S. E. Michele Pennisi (Di martedì 14 giugno 2022) Stima, amore, gratitudine. Questi i sentimenti riportati a lettere cubitali sulla targa che è stata consegnata ieri mattina a Mons. Michele Pennisi nel corso della breve cerimonia che si è tenuta alla casa del Sorriso. Un incontro voluto da quanti, operatori e amministratori della comunità alloggio monrealese per minori, hanno voluto salutare e ringraziare chi per tanti anni è stata la loro guida spirituale. All’interno della sala congressi della ONLUS amministrata dai Frati Minori Cappuccini, con alla guida Padre Francesco Paolo Biondolillo, sono state espresse parole di riconoscimento nei confronti dell’Arcivescovo di Monreale, che a breve lascerà la guida ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 14 giugno 2022). Questi i sentimenti riportati a lettere cubitali sulla targa che è stata consegnata ieri mattina a Mons.nel corsobreve cerimonia che si è tenuta alladel. Un incontro voluto da quanti,comunità alloggio monrealese per minori, hanno voluto salutare e ringraziare chi per tanti anni è stata la loro guida spirituale. All’internosala congressiONLUS amministrata dai Frati Minori Cappuccini, con alla guida Padre Francesco Paolo Biondolillo, sono state espresse parole di riconoscimento nei confronti dell’Arcivescovo di Monreale, che a breve lascerà la guida ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - puzzlegirl99 : No more words needed. Solo l immenso amore e l enorme stima che abbiamo per te ?????? only good vibes . #aka7eventour - musica_amore : Si ringrazia con infinito affetto e stima, il caro Mauro per la sua estrema disponibilità nel portare a tutti la su… - pezzodiphi : se io sono così tanto felice di vedere che giulia dopo tutte le sofferenze che ha dovuto subire si sta finalmente p… - la_stordita : RT @tommasoarmando2: Nel frattempo a dimostrazione che il #Suningiro2022 è una competizione family friendly, dove imperversa il rispetto e… -