Stefano Tacconi | l’annuncio del figlio Andrea | “Finalmente papà lascerà l’ospedale” Il percorso di recupero

(Di martedì 14 giugno 2022) Il primo tempo è vinto:lasciadi Alessandria domani (mercoledì). Ad annunciarlo ilche attraverso i social sta tenendo aggiornati i fan in apprensione per l’ex portiere della Juventus, da quando è stato colpito da emorragia cerebrale per rottura di aneurisma lo scorso 23 aprile ad Asti, dove si trovava per partecipare ad un evento benefico. “Domani grande giorno,per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della vita la sta vincendo. Una forza della Natura”, ha scrittosui social. Nelle scorse settimane i primi segnali di ripresa: prima un gesto, poi gli sguardi, poi un nuovo intervento che – ...

