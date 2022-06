Stampa e Palazzo: elezioni, alleanze e il futuro del governo (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Le pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi riportano risultati e analisi del voto delle elezioni amministrative. In primo piano soprattutto il dibattito nel centrodestra, con la Meloni che chiede agli alleati di uscire dal governo Draghi, e il crollo dei 5 Stelle che delude le ambizioni del ‘campo largo' del Pd. Corriere della Sera Centrodestra avanti spinto da Meloni. Le elezioni: il centrosinistra sconfitto a Genova, Palermo e L'Aquila. Ma conquista Lodi e Taranto e va al ballottaggio a Verona e Parma. Fratelli d'Italia supera la Lega al Nord. La leader: gli alleati lascino il governo. Cede il Carroccio e crolla il M5s. Intervista a Donzelli (FdI): “Lega e FI? Non cerchiamo i loro voti. E basta inciuci con il Pd”. Parla Tajani (FI): “I moderati determinanti. Nessuna fusione con il Carroccio”. L'ex ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Le pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi riportano risultati e analisi del voto delleamministrative. In primo piano soprattutto il dibattito nel centrodestra, con la Meloni che chiede agli alleati di uscire dalDraghi, e il crollo dei 5 Stelle che delude le ambizioni del ‘campo largo' del Pd. Corriere della Sera Centrodestra avanti spinto da Meloni. Le: il centrosinistra sconfitto a Genova, Palermo e L'Aquila. Ma conquista Lodi e Taranto e va al ballottaggio a Verona e Parma. Fratelli d'Italia supera la Lega al Nord. La leader: gli alleati lascino il. Cede il Carroccio e crolla il M5s. Intervista a Donzelli (FdI): “Lega e FI? Non cerchiamo i loro voti. E basta inciuci con il Pd”. Parla Tajani (FI): “I moderati determinanti. Nessuna fusione con il Carroccio”. L'ex ...

