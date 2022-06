Spread Btp - Bund sale ancora e chiude a 241,9 punti (Di martedì 14 giugno 2022) sale ancora lo Spread fra Btp e Bund e chiude in rialzo a 241,9 punti base (dai 238 della chiusura di lunedì e dei 235 dell'avvio), come a maggio 2020. Il rendimento del decennale italiano si porta al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022)lofra Btp ein rialzo a 241,9base (dai 238 della chiusura di lunedì e dei 235 dell'avvio), come a maggio 2020. Il rendimento del decennale italiano si porta al ...

