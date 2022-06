Sondaggi Emg | guerra Ucraina | italiani ancora preoccupati

(Di martedì 14 giugno 2022) Rimane alto il timore deglicirca l’evoluzione del conflitto in. Secondo iEmg, l’86% afferma di essere preoccupato (era l’85% a fine maggio). È in aumento la percentuale di chi pensa che lanell’est Europa possa danneggiare la propria situazione economica (dal 79% all’82%). Tra le maggiori preoccupazioni gliindicano l’aumento dei prezzi al consumo (53%), l’aumento delle bollette (26%), la mancanza di materie prime per le aziende (10%) e il caro carburante (9%). Infine quasi settesu dieci dicono di essere d’accordo con le parole del premier che recentemente ha dichiarato: “Il confronto con Putin è necessario per risolvere il problema del grano e della sicurezza alimentare”.Emg: nota ...

L'89% degli Italiani li conosce ma ad oggi solo 1 confezione su 5 dei farmaci che esce dalla farmacia è di un equivalente.