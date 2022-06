Sondaggi elettorali, al voto per il referendum soprattutto i leghisti, elettori PD astenuti in massa (Di martedì 14 giugno 2022) I referendum sulla giustizia che domenica 12 non hanno raggiunto al quorum sono stati archiviati rapidamente come quelli con l’affluenza più bassa della storia. Secondi gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg, però, il comportamento degli elettori dei diversi partiti è stato differente. Se nel complesso a non essere andato a votare è stato l’81% degli italiani, questa cifra scende al 49% tra i leghisti, almeno per quanto riguarda la scheda sulla separazione delle funzioni dei magistrati. L’astensione, invece, sale al 60% tra chi vota Fratelli d’Italia e sopra il 70% tra forzisti (nonostante la tradizionale vicinanza a questi temi del partito), democratici e pentastellati. Prevale il Sì tra tutti gli elettori, anche se molto di poco nel caso dei pochi ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 14 giugno 2022) Isulla giustizia che domenica 12 non hanno raggiunto al quorum sono stati archiviati rapidamente come quelli con l’affluenza più bassa della storia. Secondi gli ultimidi Swg, però, il comportamento deglidei diversi partiti è stato differente. Se nel complesso a non essere andato a votare è stato l’81% degli italiani, questa cifra scende al 49% tra i, almeno per quanto riguarda la scheda sulla separazione delle funzioni dei magistrati. L’astensione, invece, sale al 60% tra chi vota Fratelli d’Italia e sopra il 70% tra forzisti (nonostante la tradizionale vicinanza a questi temi del partito), democratici e pentastellati. Prevale il Sì tra tutti gli, anche se molto di poco nel caso dei pochi ...

