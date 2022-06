Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2022: Celine Delia è quinta nei 55 kg, primo titolo iridato della storia per Malta (Di martedì 14 giugno 2022) Nella notte italiana si è disputata a León la competizione riservata alla categoria femminile fino a 55 kg in occasione dei Campionati Mondiali Youth di Sollevamento pesi 2022, in corso di svolgimento in Messico fino a sabato 18 giugno. Celine Delia, unica rappresentante tricolore in questa gara e terza azzurra impegnata dopo Claudio Scarantino (61 kg) e Tina Angelini (49 kg), ha ben figurato ottenendo un buon quinto posto assoluto con 163 kg di totale, a cinque lunghezze dal bronzo della padrona di casa messicana Maria Jose Hernandez Verdin. La nostra portacolori, dopo un decimo posto parziale a metà competizione con 70 kg di strappo, ha effettuato una bella rimonta sollevando 93 kg di slancio (nuovo record italiano Under 17) valevoli per la quarta ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Nella notte italiana si è disputata a León la competizione riservata alla categoria femminile fino a 55 kg in occasione dei Campionatidi, in corso di svolgimento in Messico fino a sabato 18 giugno., unica rappresentante tricolore in questa gara e terza azzurra impegnata dopo Claudio Scarantino (61 kg) e Tina Angelini (49 kg), ha ben figurato ottenendo un buon quinto posto assoluto con 163 kg di totale, a cinque lunghezze dal bronzopadrona di casa messicana Maria Jose Hernandez Verdin. La nostra portacolori, dopo un decimo posto parziale a metà competizione con 70 kg di strappo, ha effettuato una bella rimonta sollevando 93 kg di slancio (nuovo record italiano Under 17) valevoli per la quarta ...

