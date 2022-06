Soleil Sorge difesa da Maurizio Costanzo: “Ha esperienza da vendere nei reality” (Di martedì 14 giugno 2022) Soleil Sorge non smette di sorprendere. Dopo il Grande Fratello Vip 6 e l’Isola dei Famosi 2022, la gieffina continua a lavorare per la sua linea di abbigliamento State of Soleil, ma c’è chi la critica duramente. Una lettrice di Nuovo ha inviato una lettera a Maurizio Costanzo, criticando duramente la scelta di farla andare in Honduras per l’ennesimo reality. Ma il celebre giornalista ha risposto per le rime, difendendo la vippona. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Maurizio Costanzo difende Soleil Sorge: “Ha esperienza da vendere nei reality” Una lettrice del settimanale Nuovo ha commentato molto duramente la partecipazione di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022)non smette di sorprendere. Dopo il Grande Fratello Vip 6 e l’Isola dei Famosi 2022, la gieffina continua a lavorare per la sua linea di abbigliamento State of, ma c’è chi la critica duramente. Una lettrice di Nuovo ha inviato una lettera a, criticando duramente la scelta di farla andare in Honduras per l’ennesimo. Ma il celebre giornalista ha risposto per le rime, difendendo la vippona. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16difende: “Hadanei” Una lettrice del settimanale Nuovo ha commentato molto duramente la partecipazione di ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - tuttopuntotv : Soleil Sorge difesa da Maurizio Costanzo: “Ha esperienza da vendere nei reality” #GFVip6 #GFVip #isola… - Antonel65509076 : L isola ieri ha fatto il 19% di share senza nessuna concorrenza perché le altre emittenti non hanno trasmesso nient… - Gianni_gian13 : Non rimane al 19% ! SCENDE AL 19% dal 20,5% di VENERDÌ SCORSO in cui protagonista della puntata è stata Soleil Anas… - Gianni_gian13 : Beh l'assenza di Soleil Anastasia Sorge si è fatta sentire !!! Punto. STATE OF SOLEIL ?? #SoleArmy… -