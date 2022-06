Sky – Mertens o Koulibaly | il Napoli ha preso una decisione

(Di martedì 14 giugno 2022) Ile Driessono pronti a dirsi addio secondo Sky laè stata presa. Il giocatore ha usato parole forti ha detto che si aspettava una chiamata dal, che però non c’è stata. La società azzurra si è fatta sentire solo con una mail in cui rifiutava la proposta di rinnovo degli avvocati di. Cifre ritenute alte dalla società. Un rapporto freddo quello traed ile secondo Massimo Ugolini di Sky quelle del belga sono “parole d’addio. Probabilmente nemmeno le parole del club sulle cifre sono state opportune, né nei modi, né nei tempi“. Secondo il giornalista di Sky ilnon “accontenterà la richiesta di ingaggio da 9 milioni di euro l’anno, con tutti i bonus. La distanza è veramente molto ampia ed il ...

