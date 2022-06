“Siamo stanchi del governo”. La bomba della Lega fa traballare Draghi (Di martedì 14 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/sd no mpl.mp4 Lorenzo Fontana è vicesegretario della Lega, braccio destro di Salvini, uno che insomma non parla per sentito dire ma con cognizione di causa. Dunque se e quando afferma di essere “stanco” del governo, di “non essere soddisfatto” e di vedere un inverno “difficile” per Draghi, qualcosa vorrà pur dire. La Lega si prepara a staccare la spina all’esecutivo? Difficile dirlo. Certo il sorpasso di Fratelli d’Italia, soprattutto al Nord, brucia eccome. E stare al governo di solito non aiuta a conquistare consensi, soprattutto se vai a braccetto col M5S, con Renzi e il Pd. Una parte del Carroccio, capitanata dai governatori e da Giorgetti, sembra propensa a proseguire il sentiero tracciato quando il ministro dello ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/sd no mpl.mp4 Lorenzo Fontana è vicesegretario, braccio destro di Salvini, uno che insomma non parla per sentito dire ma con cognizione di causa. Dunque se e quando afferma di essere “stanco” del, di “non essere soddisfatto” e di vedere un inverno “difficile” per, qualcosa vorrà pur dire. Lasi prepara a staccare la spina all’esecutivo? Difficile dirlo. Certo il sorpasso di Fratelli d’Italia, soprattutto al Nord, brucia eccome. E stare aldi solito non aiuta a conquistare consensi, soprattutto se vai a braccetto col M5S, con Renzi e il Pd. Una parte del Carroccio, capitanata dai governatori e da Giorgetti, sembra propensa a proseguire il sentiero tracciato quando il ministro dello ...

