Seth Rogen sceglie un’estate all’insegna del biondo (Di martedì 14 giugno 2022) Nel 2019, la rapper statunitense Megan Thee Stallion ha lanciato la «Hot Girl Summer», all'inizio di quest'anno, Tom Holland, Joe Jonas e Pharrell sono stati i protagonisti della «Short King Spring» e ora, nel 2022, Seth Rogen ha proposto la «Blonde Guy Summer», un'estate all'insegna del biondo platino. L'attore comico è stato fotografato all'El Capitan Theatre di Los Angeles, in occasione dell'evento FYC Clips + Conversation organizzato dal distributore Hulu per la miniserie dal titolo Pam & Tommy, vestito con una semplice t-shirt bianca, pantaloni chino bianchi e un paio di slip-on Fear Of God. Il tutto condito da un'acconciatura bionda e cotonata appena ossigenata. Non dissimile dalla tintura platino che Pete Davidson attualmente ama sfoggiare, la chioma di Rogen conferisce all'attore comico un tocco di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Nel 2019, la rapper statunitense Megan Thee Stallion ha lanciato la «Hot Girl Summer», all'inizio di quest'anno, Tom Holland, Joe Jonas e Pharrell sono stati i protagonisti della «Short King Spring» e ora, nel 2022,ha proposto la «Blonde Guy Summer», un'estate all'insegna delplatino. L'attore comico è stato fotografato all'El Capitan Theatre di Los Angeles, in occasione dell'evento FYC Clips + Conversation organizzato dal distributore Hulu per la miniserie dal titolo Pam & Tommy, vestito con una semplice t-shirt bianca, pantaloni chino bianchi e un paio di slip-on Fear Of God. Il tutto condito da un'acconciatura bionda e cotonata appena ossigenata. Non dissimile dalla tintura platino che Pete Davidson attualmente ama sfoggiare, la chioma diconferisce all'attore comico un tocco di ...

