Serena Williams giocherà a Wimbledon! Il grande ritorno dopo un anno di assenza (Di martedì 14 giugno 2022) Serena Williams ha annunciato che giocherà a Wimbledon, il terzo Slam della stagione di tennis in programma sull’erba più famosa del mondo dal 27 giugno al 10 luglio. La statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instragram, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “SW (Serena Williams, ndr) e SW19 (il codice postale di Wimbledon), questo è un appuntamento. 2022, ci vediamo lì. Let’s go“. La 40enne, capace di vincere per ben sette volte questo torneo, tornerà dunque in campo a un anno esatto di distanza dalla sua ultima apparizione: nel 2021 si ritirò proprio a Wimbledon, dopo appena sei game disputati nel match di primo turno contro Sasnovich. Ricordiamo che l’americana non si è iscritta al torneo, dunque la sua partecipazione è possibile ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)ha annunciato chea Wimbledon, il terzo Slam della stagione di tennis in programma sull’erba più famosa del mondo dal 27 giugno al 10 luglio. La statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instragram, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “SW (, ndr) e SW19 (il codice postale di Wimbledon), questo è un appuntamento. 2022, ci vediamo lì. Let’s go“. La 40enne, capace di vincere per ben sette volte questo torneo, tornerà dunque in campo a unesatto di distanza dalla sua ultima apparizione: nel 2021 si ritirò proprio a Wimbledon,appena sei game disputati nel match di primo turno contro Sasnovich. Ricordiamo che l’americana non si è iscritta al torneo, dunque la sua partecipazione è possibile ...

