Serena Williams, clamoroso ritorno: sarà in campo a Wimbledon con una wild-card (Di martedì 14 giugno 2022) Serena Williams sarà a Wimbledon. La campionessa americana ha ricevuto una wild-card per il singolo del terzo torneo del Grande Slam. Lo ha annunciato l’All England Club. Williams è assente dai campi di gioco dall’anno scorso, quando si è infortunata durante il primo set del match del primo turno di Wimbledon. In precedenza l’ex numero uno al mondo aveva postato una foto delle sue scarpe bianche su quello che sembra essere un campo in erba e il messaggio. ‘SW e SW19. È un appuntamento. 2022. Ci vediamo lì. AndiamO’. Un messaggio che indicava chiaramente la sua partecipazione al torneo, visto che alle sue iniziali ha accostato ‘SW19’, il codice postale di Wimbledon. La 40enne statunitense ha vinto sette dei suoi 23 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022). La campionessa americana ha ricevuto unaper il singolo del terzo torneo del Grande Slam. Lo ha annunciato l’All England Club.è assente dai campi di gioco dall’anno scorso, quando si è infortunata durante il primo set del match del primo turno di. In precedenza l’ex numero uno al mondo aveva postato una foto delle sue scarpe bianche su quello che sembra essere unin erba e il messaggio. ‘SW e SW19. È un appuntamento. 2022. Ci vediamo lì. AndiamO’. Un messaggio che indicava chiaramente la sua partecipazione al torneo, visto che alle sue iniziali ha accostato ‘SW19’, il codice postale di. La 40enne statunitense ha vinto sette dei suoi 23 ...

