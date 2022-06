Pubblicità

repubblica : Selvaggia Lucarelli contro Fedez (senza nominarlo): 'Camuffa il suo narcisismo' - leggoit : Selvaggia Lucarelli critica Fedez (senza nominarlo): «Gli audio dallo psicologo? Narcisismo ed esibizionismo» - luigimurabito94 : @Corriere “GIORNALISTA” e Selvaggia Lucarelli nella stessa frase - redazionerumors : Selvaggia Lucarelli Instagram: fa ironia su Barbara D'Urso, che in un video si copre la faccia con la mano. Forse p… - Enrico_Kine : Ma Selvaggia Lucarelli, ha mai detto qualcosa che non fosse una stronzata? -

non fa mai il suo nome, ma scrive un post molto critico chiaramente rivolto a Fedez che ha condiviso sui social degli stralci audio delle conversazioni che ha avuto con il suo ...A quanto pareè molto attenta alle Ig Stories di Fedez , che di recente è stato operato per un tumore al pancreas (l'intervento è stato eseguito all'ospedale San Raffaele di Milano). La ...Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Fedez, senza mai nominarlo. Domenica 12 giugno l'Italia si è svegliata con le commoventi storie Instragram di Fedez in cui si ascoltavano gli ...Conclude con un sarcastico: «Io sono Joe Biden». Selvaggia Lucarelli non fa mai il suo nome, ma scrive un post molto critico chiaramente rivolto a Fedez che ha condiviso sui social degli stralci audio ...