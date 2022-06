“Sei a livelli bassissimi”: attacco gratuito contro Barbara D’Urso, la replica non lascia scampo (Di martedì 14 giugno 2022) Scatta la polemica sui social: Barbara D’Urso fortemente criticata ma arrivano in soccorso i fan per il botta e risposta Barbara D’Urso-(Screenshot Domenica-Live)Barbara D’Urso negli ultimi anni è stata criticata sempre più. La conduttrice ha stancato una grande fetta di pubblico con il suo format e anche Mediaset ha dovuto ridurre le ore dedicatele sul palinsesto. In alcuni anni Canale 5 sembrava ormai essere sotto suo monopolio, ultimamente invece ha continuato a perdere sempre più spazio. Berlusconi attualmente le ha lasciato la conduzione di Pomeriggio 5 che si concluderà a breve e quest’anno le ha dato anche la sfida della nuova versione de La Pupa e il Secchione che non ha poi portato i risultati sperati. Nonostante queste discordie Barbara gode ... Leggi su direttanews (Di martedì 14 giugno 2022) Scatta la polemica sui social:fortemente criticata ma arrivano in soccorso i fan per il botta e risposta-(Screenshot Domenica-Live)negli ultimi anni è stata criticata sempre più. La conduttrice ha stancato una grande fetta di pubblico con il suo format e anche Mediaset ha dovuto ridurre le ore dedicatele sul palinsesto. In alcuni anni Canale 5 sembrava ormai essere sotto suo monopolio, ultimamente invece ha continuato a perdere sempre più spazio. Berlusconi attualmente le hato la conduzione di Pomeriggio 5 che si concluderà a breve e quest’anno le ha dato anche la sfida della nuova versione de La Pupa e il Secchione che non ha poi portato i risultati sperati. Nonostante queste discordiegode ...

Pubblicità

cienne1948 : @alebartis I tuoi accessori... Abiti gonne calze o collant tacchi alti ... Sono il non plus ultra di una estrema fa… - Nickebasta : Arriva un momento della tua vita in cui prendi coscienza che lo schifo nel comportamento altrui può raggiungere liv… - twindiano70 : @GenCar5 A questi livelli si fa sempre. Se ci sei non ci arrivi. - kingxnikolai : @apqcalypse amo ma non vale la pena perdere fiato e tempo, sei superiore a lui, non c'è bisogno di abbassarti a questi livelli - barone_arturo : @SecBlinken @RW_UNP Ti auguro una splendida serata e ti voglio bene tanto ciao dal Barone e oggi mio cugino è diven… -