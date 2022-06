Secondo posto per Abiomed bike & Co. Ragusa al Trofeo Ciclo Sport Vittoria (Di martedì 14 giugno 2022) Ragusa – Il Trofeo Ciclo Sport Vittoria ha visto la presenza tra i partenti anche degli atleti dell’Abiomed bike & Co. Ragusa. Daniele e Simone Iacono, accompagnati dal diesse Sergio Iacono, si sono piazzati sul Secondo gradino del podio rispettivamente nella categoria Giovanissimi G4 e G5. Inoltre, è arrivato un Secondo posto per la classifica delle società che, ancora una volta, mette in rilievo il grande impegno profuso dal sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio che non lascia nulla al caso e che anzi continua a programmare ogni aspetto della vita Sportiva del gruppo con la massima meticolosità.“La nostra partecipazione a una manifestazione in bici da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022)– Ilha visto la presenza tra i partenti anche degli atleti dell’; Co.. Daniele e Simone Iacono, accompagnati dal diesse Sergio Iacono, si sono piazzati sulgradino del podio rispettivamente nella categoria Giovanissimi G4 e G5. Inoltre, è arrivato unper la classifica delle società che, ancora una volta, mette in rilievo il grande impegno profuso dal sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio che non lascia nulla al caso e che anzi continua a programmare ogni aspetto della vitaiva del gruppo con la massima meticolosità.“La nostra partecipazione a una manifestazione in bici da ...

Pubblicità

fralminna : RT @paolacamporese: Siamo al secondo posto in italia, forza #TheBürsinOlyverse - Baby85306386 : RT @paolacamporese: Siamo al secondo posto in italia, forza #TheBürsinOlyverse - ragusaoggi : Bike: secondo posto dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa al trofeo Ciclo Sport Vittoria - saraepunto : @GigiEinaudi @StefanoPutinati Non capisco perché si ostini a voler andare in consiglio. 55% di assenze (al secondo… - 91Ltddy : @91vfrless vabbè dai se lo merita il secondo posto la mia piccolina -