Se ne va Mertens, era l’idolo dei napoletani: La reazione dei tifosi sui social (Di martedì 14 giugno 2022) Napoli è stata una meravigliosa avventura per Dries Mertens che saluta la piazza da primo marcatore della storia azzurra. Mertens lascia Napoli dopo nove stagioni. Il belga arrivò da esterno, con Benitez. Cominciò da riserva di Insigne. Seppe attendere tre anni la sua occasione. Il destino ci mette lo zampino, poi però devi essere bravo a saper approfittarne. Uno dopo l’altro, Mertens vide sparire tutti i centravanti: Higuain andò alla Juventus; il suo sostituto, Milik, si infortunò; Gabbiadini non la beccava mai e venne persino espulso. Sarri puntò tutto su Mertens e l’attaccante non deluse le aspettative. Fu l’inizio di una meravigliosa avventura. Mertens saluta da capocannoniere della storia del Napoli con 148 gol. E da idolo dei tifosi. Non male per un fiammingo che arrivò per ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Napoli è stata una meravigliosa avventura per Driesche saluta la piazza da primo marcatore della storia azzurra.lascia Napoli dopo nove stagioni. Il belga arrivò da esterno, con Benitez. Cominciò da riserva di Insigne. Seppe attendere tre anni la sua occasione. Il destino ci mette lo zampino, poi però devi essere bravo a saper approfittarne. Uno dopo l’altro,vide sparire tutti i centravanti: Higuain andò alla Juventus; il suo sostituto, Milik, si infortunò; Gabbiadini non la beccava mai e venne persino espulso. Sarri puntò tutto sue l’attaccante non deluse le aspettative. Fu l’inizio di una meravigliosa avventura.saluta da capocannoniere della storia del Napoli con 148 gol. E da idolo dei. Non male per un fiammingo che arrivò per ...

