Scomparso da Torino, l'ultimo contatto è a Seriate: la famiglia cerca Marco Nenna (Di martedì 14 giugno 2022) Seriate. Da poco più di un anno Marco Nenna non torna più a casa. La sua famiglia lo sta cercando: l'ultima traccia del 50enne, che risiede a Torino ma in realtà è senza fissa dimora, risale al 29 maggio 2021, quando ha ritirato il reddito di cittadinanza alle Poste di Seriate. "Il 18 aprile 2021 mio fratello si è allontanato da casa dopo una piccola discussione in famiglia – racconta Matteo Nenna -. Era già successo altre volte, ma aveva sempre fatto ritorno. Invece questa volta non lo abbiamo più visto. È un soggetto fragile, ha dei lievi disturbi mentali certificati e può passare da momenti di esaltazione ad altri di profonda depressione". Marco inizialmente viveva con i genitori ma "aveva dei problemi personali e ...

