Scherma, i convocati dell’Italia per gli Europei 2022 ai raggi X. Fioretto per il rilancio, novità nella spada e nella sciabola (Di martedì 14 giugno 2022) Comincia da Antalya l’estate caldissima della Scherma azzurra. nella città turca dal 17 giugno inizieranno i Campionati Europei 2022, un appuntamento molto importante e che rappresenta anche un test fondamentale in vista dei Mondiali che si terranno a Il Cairo nel mese di luglio. Sarà un’Italia con tante certezze quella in Turchia, ma anche con qualche nome nuovo rispetto al passato e qualche piccola sorpresa. Il Fioretto vuole ritrovare quell’oro smarrito alle Olimpiadi di Tokyo. Sarà sicuramente più semplice agli Europei, vista anche l’assenza della Russia e anche perchè sia al maschile sia al femminile la stagione di Coppa del Mondo ha dato ottimi segnali in chiave azzurra. Tra le donne la sorpresa è rappresentata da Francesca Palumbo, che ha vinto il duello con ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Comincia da Antalya l’estate caldissima dellaazzurra.città turca dal 17 giugno inizieranno i Campionati, un appuntamento molto importante e che rappresenta anche un test fondamentale in vista dei Mondiali che si terranno a Il Cairo nel mese di luglio. Sarà un’Italia con tante certezze quella in Turchia, ma anche con qualche nome nuovo rispetto al passato e qualche piccola sorpresa. Ilvuole ritrovare quell’oro smarrito alle Olimpiadi di Tokyo. Sarà sicuramente più semplice agli, vista anche l’assenza della Russia e anche perchè sia al maschile sia al femminile la stagione di Coppa del Mondo ha dato ottimi segnali in chiave azzurra. Tra le donne la sorpresa è rappresentata da Francesca Palumbo, che ha vinto il duello con ...

