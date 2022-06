Sartori si presenta al Bologna: annuncio sul futuro di Arnautovic (Di martedì 14 giugno 2022) Giovanni Sartori è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna (rimpiazzando l’ex dirigente del Napoli, Riccardo Bigon). Nella conferenza stampa di presentazione, Sartori ha parlato anche della situazione legata al futuro di Marko Arnautovic: l’attaccante austriaco è seguito da diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli. Marko Arnautovic (Photo by BEN STANSALL/POOL/AFP via Getty Images) Queste le dichiarazioni del nuovo dirigente rossoblù: “Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic”. Poi ha aggiunto: “Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai”. Le intenzioni sono chiare: il calciatore classe ’89 non è in vendita ed è al centro del progetto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022) Giovanniè il nuovo responsabile dell’area tecnica del(rimpiazzando l’ex dirigente del Napoli, Riccardo Bigon). Nella conferenza stampa dizione,ha parlato anche della situazione legata aldi Marko: l’attaccante austriaco è seguito da diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli. Marko(Photo by BEN STANSALL/POOL/AFP via Getty Images) Queste le dichiarazioni del nuovo dirigente rossoblù: “? Non è intoccabile solo neldima anche di Mihajlovic”. Poi ha aggiunto: “Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai”. Le intenzioni sono chiare: il calciatore classe ’89 non è in vendita ed è al centro del progetto ...

