"Sarai sempre nel mio cuore": Gemma Galgani in lacrime, il lutto che la sconvolge (Di martedì 14 giugno 2022) Grande dolore per Gemma Galgani, la diva di Uomini e Donne (la definiamo così perché resta una dei personaggi chiave di tante edizioni dello storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5). Adesso è disperata perché è morto un animale a cui è molto legata. "Piri Sarai sempre nel mio cuore...", scrive sui social. Si tratta di un amico a quattro zampe che le ha tenuto compagnia per molti anni. Nel giro di pochissimo tempo, il suo post ha ricevuto tantissimi suoi "like". Per la Galgani si tratta di un momento molto difficile perché non è riuscita, in tutti questi anni, a trovare l'anima gemella. Prima Giorgio Manetti (la loro storia ha fatto sognare tutti), poi Sirius (il giovane corteggiatore, che di professione fa l'ufficiale sulle navi da crociera. Ma il vero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Grande dolore per, la diva di Uomini e Donne (la definiamo così perché resta una dei personaggi chiave di tante edizioni dello storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5). Adesso è disperata perché è morto un animale a cui è molto legata. "Pirinel mio...", scrive sui social. Si tratta di un amico a quattro zampe che le ha tenuto compagnia per molti anni. Nel giro di pochissimo tempo, il suo post ha ricevuto tantissimi suoi "like". Per lasi tratta di un momento molto difficile perché non è riuscita, in tutti questi anni, a trovare l'anima gemella. Prima Giorgio Manetti (la loro storia ha fatto sognare tutti), poi Sirius (il giovane corteggiatore, che di professione fa l'ufficiale sulle navi da crociera. Ma il vero ...

