Salvini con le spalle al muro, tra la tentazione del Papeete bis e la federazione con Silvio per fregare la Meloni (Di martedì 14 giugno 2022) Sconfitta dopo sconfitta, ora Matteo Salvini è arrivato di fronte a un bivio: decidere se proseguire con il sostegno al governo o pianificare un Papeete bis, sotto il sole di fine luglio/inizio agosto, per salutare la comitiva e tentare un improbabile rilancio. Il primo turno delle Amministrative consegna un quadro disastroso per la Lega, che ha visto materializzarsi quanto annunciato dai sondaggi: il sorpasso di Fratelli d’Italia. E quindi l’opa di Giorgia Meloni sulla leadership del centrodestra per le prossime Politiche. In qualche modo, Salvini è chiamato a elaborare una strategia di risposta, anche perché lo scenario era già noto, addirittura a Verona città-simbolo della caduta del Salvinismo. L’eventuale vittoria al secondo turno di Federico Sboarina sarebbe un palliativo: brucia il calo della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Sconfitta dopo sconfitta, ora Matteoè arrivato di fronte a un bivio: decidere se proseguire con il sostegno al governo o pianificare unbis, sotto il sole di fine luglio/inizio agosto, per salutare la comitiva e tentare un improbabile rilancio. Il primo turno delle Amministrative consegna un quadro disastroso per la Lega, che ha visto materializzarsi quanto annunciato dai sondaggi: il sorpasso di Fratelli d’Italia. E quindi l’opa di Giorgiasulla leadership del centrodestra per le prossime Politiche. In qualche modo,è chiamato a elaborare una strategia di risposta, anche perché lo scenario era già noto, addirittura a Verona città-simbolo della caduta delsmo. L’eventuale vittoria al secondo turno di Federico Sboarina sarebbe un palliativo: brucia il calo della ...

