Salini Webuild | ' Puntiamo sui giovani per innovare le infrastrutture del Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma 14 giu. (Adnkronos) - Otto tirocini formativi per crescere all'interno del Gruppoe una borsa di dottorato triennale per il Politecnico di Torino per un progetto di ricerca sul digital twin, il gemello digitale per le. La prima edizione del “Premio Giovannini. Innovazione e digitalizzazione nelle”, lanciato dae dedicato all'economista italiano Alberto Giovannini, scomparso nel 2019 e già presidente del Gruppo, si è conclusa con la premiazione di 8 vincitori ai quali si aggiunge anche il Politecnico di Torino. I ragazzi, premiati nella sala Buzzati a Milano nel corso dell'evento organizzato dal Gruppoinsieme al Corriere della Sera, arrivano da diverse regioni italiane (Sicilia, Marche, Molise, Lazio, Lombardia e Veneto) e da paesi stranieri e ...