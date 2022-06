Salario minimo, la presidente del parlamento tedesco: “In Germania non ha causato caos. Vi posso solo incoraggiare ad andare avanti” (Di martedì 14 giugno 2022) “L’introduzione del Salario minimo non ha causato caos in Germania“. A ribadirlo a gran voce è la presidente del Bundestag, Bärbel Bas, che nella sua prima visita ufficiale a Roma ha sottolineato di aver “tranquillizzato” il presidente della Camera, Roberto Fico, sulle conseguenze della misura diventata argomento centrale nel dibattito politico, e non solo, italiano. “L’intenzione – ha sottolineato – è quella di far in modo che la gente possa vivere di quanto guadagna. E vi posso solo incoraggiare ad andare avanti su questa strada”, ha detto poi suggerendo all’Italia di proseguire sulla via dell’introduzione. Da mesi infatti il dibattito sulla misura è acceso. Tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “L’introduzione delnon hain“. A ribadirlo a gran voce è ladel Bundestag, Bärbel Bas, che nella sua prima visita ufficiale a Roma ha sottolineato di aver “tranquillizzato” ildella Camera, Roberto Fico, sulle conseguenze della misura diventata argomento centrale nel dibattito politico, e non, italiano. “L’intenzione – ha sottolineato – è quella di far in modo che la gente possa vivere di quanto guadagna. E viadsu questa strada”, ha detto poi suggerendo all’Italia di proseguire sulla via dell’introduzione. Da mesi infatti il dibattito sulla misura è acceso. Tanto ...

