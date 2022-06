Sabato 18 giugno, appuntamento a Bergamo con Sportpiù Strawoman Humanitas (Di martedì 14 giugno 2022) Per il 12esimo anno consecutivo torna la corsa-camminata non competitiva di 5 e 10 chilometri dedicata alle donne, ma aperta a tutti. Nata nel 2011, Strawoman® è oggi il più divertente ed energico tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione della salute. Una corsa-camminata dedicata alle donne, ma aperta anche a uomini e bambini. Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi! Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale di Strawoman® e corso al grido di “We Run The World!”. Bergamo. appuntamento con lo sport, la prevenzione e la ricerca con gli specialisti di Humanitas Medical Care di Bergamo, la rete di centri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022) Per il 12esimo anno consecutivo torna la corsa-camminata non competitiva di 5 e 10 chilometri dedicata alle donne, ma aperta a tutti. Nata nel 2011,® è oggi il più divertente ed energico tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione della salute. Una corsa-camminata dedicata alle donne, ma aperta anche a uomini e bambini. Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi! Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale di® e corso al grido di “We Run The World!”.con lo sport, la prevenzione e la ricerca con gli specialisti diMedical Care di, la rete di centri ...

