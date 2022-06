Russia, urne, astensione. Tre grane per il governo Draghi (Di martedì 14 giugno 2022) Nessuna instabilità nel breve periodo, tantissima in più nel medio e lungo. Questo sembra il messaggio che emerge dalle urne di domenica. Per una quasi paradossale chimica politica infatti la sostanziale scomparsa del M5s nei risultati e la sonora sconfitta della Lega rafforzano la determinazione dei parlamentari a non fare cadere il governo. Essi sanno che non saranno rieletti e quindi vogliono prolungare il più possibile la loro parentesi di privilegio a Camera o Senato. Ciò però comporterà altre due cose. Ci sarà maggiore fatica nell’azione legislativa, perché i licenziandi non avranno alcun incentivo personale a partecipare attivamente e positivamente. Ma poi ci saranno anche maggiori poteri fattuali al premier Mario Draghi che potrà fare quello che vuole, perché pur fra gli strepiti nessuno lo vorrà fare cadere. Questo intreccio ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) Nessuna instabilità nel breve periodo, tantissima in più nel medio e lungo. Questo sembra il messaggio che emerge dalledi domenica. Per una quasi paradossale chimica politica infatti la sostanziale scomparsa del M5s nei risultati e la sonora sconfitta della Lega rafforzano la determinazione dei parlamentari a non fare cadere il. Essi sanno che non saranno rieletti e quindi vogliono prolungare il più possibile la loro parentesi di privilegio a Camera o Senato. Ciò però comporterà altre due cose. Ci sarà maggiore fatica nell’azione legislativa, perché i licenziandi non avranno alcun incentivo personale a partecipare attivamente e positivamente. Ma poi ci saranno anche maggiori poteri fattuali al premier Marioche potrà fare quello che vuole, perché pur fra gli strepiti nessuno lo vorrà fare cadere. Questo intreccio ...

