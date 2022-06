Ronaldo ci prova per Marcelo: il Valladolid prepara un’offerta per il terzino brasiliano (Di martedì 14 giugno 2022) Il Valladolid di Ronaldo vuole fare sul serio e sta preparando un’offerta per Marcelo, che ha salutato il Real Madrid nei giorni scorsi Il Valladolid di Ronaldo vuole fare sul serio e sta preparando un’offerta per Marcelo, che ha salutato il Real Madrid nei giorni scorsi. Il Fenomeno, nonché presidente della squadra spagnola e connazionale del terzino, vuole convincere l’ex Blancos ad accettare l’offerta. Lo riporta Cadena Cope. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Ildivuole fare sul serio e standoper, che ha salutato il Real Madrid nei giorni scorsi Ildivuole fare sul serio e standoper, che ha salutato il Real Madrid nei giorni scorsi. Il Fenomeno, nonché presidente della squadra spagnola e connazionale del, vuole convincere l’ex Blancos ad accettare l’offerta. Lo riporta Cadena Cope. L'articolo proviene da Calcio News 24.

