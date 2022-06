Romagnoli Lazio, chiusura più vicina: la nuova offerta biancoceleste (Di martedì 14 giugno 2022) Svolta nella trattativa tra la Lazio e Alessio Romagnoli. Il club biancoceleste alza l’offerta e si avvicina alla chiusura dell’affare E’ ormai tutto apparecchiato per l’arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio. Come riportato da calciomercato.com infatti, nelle ultime ore il presidente Claudio Lotito avrebbe migliorato l’offerta al centrale portandola fino ai 2.8 milioni più bonus. L’ultimo scoglio riguarda l’accordo sulle commissioni, ma dalle due parti filtra tranquillità verso la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Svolta nella trattativa tra lae Alessio. Il clubalza l’e si avalladell’affare E’ ormai tutto apparecchiato per l’arrivo di Alessioalla. Come riportato da calciomercato.com infatti, nelle ultime ore il presidente Claudio Lotito avrebbe migliorato l’al centrale portandola fino ai 2.8 milioni più bonus. L’ultimo scoglio riguarda l’accordo sulle commissioni, ma dalle due parti filtra tranquillità verso la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

