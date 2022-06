Roma, Matic: «Semlice venire qua. Faremo cose importanti insieme» (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanja Matic ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Roma. Le parole del serbo ai canali ufficiali del club Nemanja Matic è un nuovo giocatore della Roma. Le prime parole da giallorosso ai canali ufficiali del club. LE PAROLE – «Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni. La Roma è un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Nemanjaha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della. Le parole del serbo ai canali ufficiali del club Nemanjaè un nuovo giocatore della. Le prime parole da giallorosso ai canali ufficiali del club. LE PAROLE – «Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i miei nuovi compagni. Laè un grande club, ha tifosi fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono: scegliere diqui è stato semplice. Spero che tuttipotremo fare qualcosa di importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

