Roma-Kiev: la tela di Draghi, Cancellerie e dossier energia (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Sulla missione a Kiev con il Cancelliere Scholz e il Presidente francese Macron permane il massimo riserbo ma la data probabile segnata in evidenza sull'agenda di Palazzo Chigi è quella di giovedì. In uno scenario nazionale segnato, e non poteva essere altrimenti, dalle ricadute del voto amministrativo sui rapporti di forze dentro e fuori le alleanze, Mario Draghi, che dal primo pomeriggio di ieri è in Israele, tesse una tela che guarda invece alla crisi internazionale che impegna le Cancellerie. Il presidente del Consiglio ha visto il Presidente israeliano, Herzog, e il ministro degli Esteri, Lapid, oggi sarà il turno del primo ministro, Bennet. Il dossier principale della visita è quello dell'energia, a cominciare dal tema dello sviluppo di energie rinnovabili, come ...

