Roma, evade dai domiciliari, rapina la madre e un negozio di casalinghi: la sua “fuga” finisce in Ospedale (Di martedì 14 giugno 2022) E’ evaso dai domiciliari per commettere una serie di rapine. E’ questo quanto accaduto nella giornata di ieri a Roma dove un uomo si è reso protagonista di un’evasione dalla misura a cui era stato ristretto terminata poi in Ospedale. Ma andiamo con ordine. Rapine tra il Quarticciolo e Centocelle Questa la ricostruzione dei fatti svoltisi nelle zone della Capitale tra il Quarticciolo e Centocelle. Il malvivente, un 41enne italiano, per prima cosa ha rapinato l’anziana madre di 70 anni portandole vie circa 40 euro in Via dei Larici. Dopodiché si è diretto verso un negozio di casalinghi, gestito da una donna di nazionalità cinese, tentando di mettere a segno il secondo colpo, stavolta in Via delle Palme. Immediato è scattato l’allarme con la Polizia che si è messa subito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) E’ evaso daiper commettere una serie di rapine. E’ questo quanto accaduto nella giornata di ieri adove un uomo si è reso protagonista di un’evasione dalla misura a cui era stato ristretto terminata poi in. Ma andiamo con ordine. Rapine tra il Quarticciolo e Centocelle Questa la ricostruzione dei fatti svoltisi nelle zone della Capitale tra il Quarticciolo e Centocelle. Il malvivente, un 41enne italiano, per prima cosa hato l’anzianadi 70 anni portandole vie circa 40 euro in Via dei Larici. Dopodiché si è diretto verso undi, gestito da una donna di nazionalità cinese, tentando di mettere a segno il secondo colpo, stavolta in Via delle Palme. Immediato è scattato l’allarme con la Polizia che si è messa subito ...

