Rocio Morales, l’avete vista al matrimonio di Alberto Matano? La più bella (Di martedì 14 giugno 2022) Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova hanno partecipato al matrimonio di Alberto Matano. Per l’occasione, l’attrice ha indossato un abito perfetto per l’estate 2022 che detta tendenza. Alberto Matano ha convolato a nozze. Il famoso conduttore della Rai ha finalmente pronunciato il fatidico “sì” sposando il compagno di vita Riccardo Mannino. Il rito civile ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 14 giugno 2022) Rocío Muñoze Raoul Bova hanno partecipato aldi. Per l’occasione, l’attrice ha indossato un abito perfetto per l’estate 2022 che detta tendenza.ha convolato a nozze. Il famoso conduttore della Rai ha finalmente pronunciato il fatidico “sì” sposando il compagno di vita Riccardo Mannino. Il rito civile ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

anysaweb : RT @armani: Roberta Armani, Alessio della Valle, Vincenzo Spadafora, Rocio Munoz Morales, Paolo Sopranzetti and Anna Foglietta attend the M… - VanityFairIt : «Vi voglio un bene infinito. E mi sento immensamente fortunata di avervi nella mia vita», scrive l'attrice e modell… - moalsinc : RT @armani: Roberta Armani, Alessio della Valle, Vincenzo Spadafora, Rocio Munoz Morales, Paolo Sopranzetti and Anna Foglietta attend the M… - SimonaCroisette : RT @armani: Roberta Armani, Alessio della Valle, Vincenzo Spadafora, Rocio Munoz Morales, Paolo Sopranzetti and Anna Foglietta attend the M… - GerhardStefanN1 : RT @armani: Roberta Armani, Alessio della Valle, Vincenzo Spadafora, Rocio Munoz Morales, Paolo Sopranzetti and Anna Foglietta attend the M… -