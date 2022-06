Ritrovato il corpo senza vita di Elena, la bambina scomparsa a Tremestieri Etneo (Di martedì 14 giugno 2022) Epilogo tragico nella vicenda del rapimento della piccola Elena Del Pozzo di soli 5 anni, rapita nella serata di ieri a Tremestieri Etneo, secondo quanto denunciato dalla madre Martina Patti. Il corpo, senza vita, della bimba è stato Ritrovato dai Carabinieri del comando provinciale di Catania su indicazioni proprio della madre 24enne di Elena. La donna, dopo le pressioni esercitate durante gli interrogatori avvenuti nel corso della notte, in lacrime ha condotto i militari nel luogo dove si trovava il cadavere della figlia. Si ignora per il momento il movente e le modalità di quello che sembra un omicidio in ambito familiare. La madre aveva denunciato il rapimento della piccola Elena La notizia del rapimento, che a questo punto ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 14 giugno 2022) Epilogo tragico nella vicenda del rapimento della piccolaDel Pozzo di soli 5 anni, rapita nella serata di ieri a, secondo quanto denunciato dalla madre Martina Patti. Il, della bimba è statodai Carabinieri del comando provinciale di Catania su indicazioni proprio della madre 24enne di. La donna, dopo le pressioni esercitate durante gli interrogatori avvenuti nel corso della notte, in lacrime ha condotto i militari nel luogo dove si trovava il cadavere della figlia. Si ignora per il momento il movente e le modalità di quello che sembra un omicidio in ambito familiare. La madre aveva denunciato il rapimento della piccolaLa notizia del rapimento, che a questo punto ...

Pubblicità

OfficinaDiMarK : Ritrovato il corpo della bambina rapita ieri. Non so mai cattivo, ma dovete fa na brutta fine. - ainenbear : hanno ritrovato il corpo di Elena del pozzo, la bambina scomparsa ieri a catania… queste cose succedono nel 2022 e… - darrensglances : cristo santo hanno ritrovato il corpo della bambina mi viene da vomitare non avete idea dello schifo che mi fate ve lo giuro - CronacaSocial : ?? ULTIM’ORA Ritrovato il corpo della piccola Elena ?? - ereike05 : RT @UltimaOra_24: ?? È stato ritrovato il cadavere di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni rapita ieri in provincia di Catania. Il co… -