RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #61 14 06 2022

(Di martedì 14 giugno 2022) Idella 61° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: SIW WILDBOAR Tag Team TitleHigh Society (Alex Flash & Liam Massett) (c) w/Electra battono Steve Valentino & Taoma Twin e mantengono i Titoli Leon Chiro w/Liz Rage & Caesar batte Fabio Romano SIW Genesis TitleEmanuel El Gringo (c) batte Alex Sheridan e mantiene il Titolo

SIW Just Fight 2022 - Risultati Live La nostra Review del mese di Maggio in casa SIW, con focus legati alle principali rivalità e tutti i risultati degli incontri svolti nell'arco del mese.SIW Tuesday Night System #59: Leon Chiro affronta Nico Inverardi nel Main Event, sfida a quattro team in vista di Just Fight.