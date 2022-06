Risultati elezioni Gaeta 2022: Cristian Leccese eletto Sindaco, le preferenze ai consiglieri, come sarà il nuovo Consiglio Comunale (Di martedì 14 giugno 2022) E’ Cristian Leccese il nuovo Sindaco di Gaeta. Il Candidato ha superato gli sfidanti strappando peraltro un risultato piuttosto netto ottenendo oltre il 60% delle preferenze. Al 18.75% Sabina Mitrano, mentre più indietro troviamo D’Amante e gli altri candidati. elezioni Gaeta i voti finali alle liste come pubblicato nelle scorse ore ecco i dati definitivi del primo e a questo punto unico turno delle comunali 2022 svoltesi a Gaeta. In testa troviamo Leccese per l’appunto che viene eletto così Sindaco della città. Cristian Leccese: 64.85% Gaeta Democratica: 8.24% Azzurri per crescere ancora: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) E’ildi. Il Candidato ha superato gli sfidanti strappando peraltro un risultato piuttosto netto ottenendo oltre il 60% delle. Al 18.75% Sabina Mitrano, mentre più indietro troviamo D’Amante e gli altri candidati.i voti finali alle listepubblicato nelle scorse ore ecco i dati definitivi del primo e a questo punto unico turno delle comunalisvoltesi a. In testa troviamoper l’appunto che vienecosìdella città.: 64.85%Democratica: 8.24% Azzurri per crescere ancora: ...

