Rinnovo Koulibaly, il Napoli non molla: presto il rilancio (Di martedì 14 giugno 2022) Rinnovo Koulibaly, Spalletti considera indispensabile il difensore senegalese. presto il rilancio del Napoli Il futuro di Koulibaly al Napoli è incerto, visto il contratto in scadenza nel 2023 e le tante voci di mercato attorno al suo conto. Per Sky Sport, comunque, l'intenzione del club azzurro è quella di fare un rilancio per il Rinnovo, visto che Spalletti lo considera indispensabile per il presente e il futuro della sua squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

