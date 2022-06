Rifiuta la mascherina a scuola, chiamano i carabinieri: ora lo studente ha mollato gli studi (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu — Messo alla gogna, ripreso, punito e multato con tanto di irruzione dei carabinieri nell’Istituto tecnico che frequentava, perché si era Rifiutato di indossare la mascherina: ora Enrico Centis, studente pordenonese di 19 anni, ha deciso che questa «scuola del Covid» fatta di imposizioni schizofreniche e antiscientifiche non vale la pena di essere frequentata. Ha mollato gli studi, in realtà quasi un anno fa, appena compiuti i 18 anni: questo doveva essere l’anno della maturità. Enrico, media del sette, frequentava il quinto anno dell’Istituto tecnico Kennedy di Pordenone. «La mascherina l’ho sopportata il primo anno di pandemia, quelle poche volte che non siamo rimasti a casa in Dad», racconta il giovane, a La Verità. «A fine quarta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu — Messo alla gogna, ripreso, punito e multato con tanto di irruzione deinell’Istituto tecnico che frequentava, perché si erato di indossare la: ora Enrico Centis,pordenonese di 19 anni, ha deciso che questa «del Covid» fatta di imposizioni schizofreniche e antiscientifiche non vale la pena di essere frequentata. Hagli, in realtà quasi un anno fa, appena compiuti i 18 anni: questo doveva essere l’anno della maturità. Enrico, media del sette, frequentava il quinto anno dell’Istituto tecnico Kennedy di Pordenone. «Lal’ho sopportata il primo anno di pandemia, quelle poche volte che non siamo rimasti a casa in Dad», racconta il giovane, a La Verità. «A fine quarta ...

