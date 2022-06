Riccardo Fogli mi sono diplomato a 59 anni l’avevo promesso a mia madre

(Di martedì 14 giugno 2022) Il cantantesi racconta tra vita privata e progetti futuri.Momento verità per. Ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News, il cantante ha parlato dei suoi figli, ma anche di una promessa speciale fatta allae dei suoi nuovi progetti di carriera. «Io ho studiato poco, perché a 14

Momento verità per Riccardo Fogli. Ospite ai microfoni di "Trends&Celebrities" su Rtl 102.5 News, il cantante ha parlato dei suoi figli, ma anche di una promessa speciale fatta alla madre e dei suoi nuovi progetti di carriera.