Riccardo fogli e quella promessa fatta alla madre: "a 59 anni ce l'ho fatta" (Di martedì 14 giugno 2022) Storico bassista e frontman dei Pooh, il cantante oggi ha una vita tutta nuova e tanti progetti ancora per il futuro. Un ruolo fondamentale per lui è rappresentato dalla famiglia: in un'intervista recente a RTL 102.5, il cantautore ha parlato del passato e di una vecchia promessa fatta alla madre. Riccardo fogli: gli esordi come cantante e l'incontro con i Pooh Come spiega a Rtl, il cantante stava lavorando alla Piaggio da due anni "E canticchio dalla mattina alla sera. Un giorno un signore che io ricordo vecchio ma avrà avuto 30 anni, mi disse: Riccardino, se sei appassionato di musica devi andare a scuola".

