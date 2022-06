(Di martedì 14 giugno 2022) Zuppa di Porro.cosa ne pensano i giornali e cosa è successo. Lo sfregio sui referendum. Lo spread sale e Giavazzi, come dice Rep, parla da economista e atttacca la Bce. Via alle mascherine oltre al tempo massimo. Il ruanda di jhonson e la Francia con accusa brogli #rassegnastampa14giugno L'articolo proviene da Nicola Porro.

Pubblicità

PattyPeixinha : @Francy_G_s @PTovvv @visionaria_io @age_of_VIRGO @PerSpesso @Auroraceccarel2 @BianiElisabetta @Stefanialove_of… - PTovvv : @visionaria_io @PerSpesso @Auroraceccarel2 @BianiElisabetta @PattyPeixinha @age_of_VIRGO @Stefanialove_of @Ale1000C… -

Nicola Porro

...dopo avere contribuito al lancio del maestoso progetto narrativo multimediale dell'Alta, ... è delirante e onirico: in una sequenza diin cui è difficile dire cosa è reale e ...... è attualmente al cinema e ripercorre uno dei momenti più drammatici della storia della... Lo vediamo vittima di psoriasi psicosomatica, nonché paralizzato daparanoiche . Il ... Repubblica ha le allucinazioni: “Il Pd ha vinto le elezioni” SPECIALE FESTIVAL Negli anni Cinquanta e Sessanta il padre Vittorio calcava il palco a Siracusa per i drammi greci. Ora il figlio porta in scena Ifigenia in ...Dalla luce esterna alle nostre visioni interiori, dal sole e dai pianeti alle intuizioni o alle allucinazioni che modificano ciò che della vita ci attraversa e tratteniamo. È un interessante, intenso ...