Renzi dice che il vero vincitore delle amministrative è il centro riformista (Di martedì 14 giugno 2022) «Il centro riformista è il vero vincitore di queste elezioni». Matteo Renzi, leader di Italia Viva, lo dice a Repubblica, commentando i risultati delle amministrative, che secondo lui consegnano il successo di quella che chiama «area Draghi-Macron». E a questo punto, aggiunge l’ex premier, Letta deve porsi il problema: «Vuole dialogare con noi o vuole limitarsi ai grillini? Così facendo, più che al campo largo si arriva al camposanto, politicamente parlando». Nelle città al voto, Italia Viva ha sposato la linea delle alleanze variabili: ora con il centrosinistra, ora con il centrodestra. Spesso non presentando il simbolo. Renzi è contento dei risultati: «Abbiamo dato un contributo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) «Ilè ildi queste elezioni». Matteo, leader di Italia Viva, loa Repubblica, commentando i risultati, che secondo lui consegnano il successo di quella che chiama «area Draghi-Macron». E a questo punto, aggiunge l’ex premier, Letta deve porsi il problema: «Vuole dialogare con noi o vuole limitarsi ai grillini? Così facendo, più che al campo largo si arriva al camposanto, politicamente parlando». Nelle città al voto, Italia Viva ha sposato la lineaalleanze variabili: ora con ilsinistra, ora con ildestra. Spesso non presentando il simbolo.è contento dei risultati: «Abbiamo dato un contributo ...

