Renato Sanches sempre più vicino al Milan | Leao lo vede già rossonero FOTO

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Renato #Sanches vicinissimo alla chiusura con il #Milan. Ultimi dettagli con il #Lille. Nei prossimi giorni dovre… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - LeviAck8_ : RT @GiovaB95: Se Renato sanches farà più di 5 partite consecutive per almeno 4 volte in stagione gli chiederò scusa - cerrygardinale1 : RT @cmdotcom: #RenatoSanches sempre più vicino al #Milan , #Leao lo vede già rossonero FOTO - Frances54325203 : RT @JMC1899: Attendiamo con ansia il video di Suma dove raffredda gli animi dopo il “commento” dì Leão al post di Renato Sanches. -

Perché Origi esono attesi a Milano e per Lang e De Ketelaere non si molla la presa con il Bruges. Da domani ogni giorno è utile per l'ufficialità del rinnovo di Paolo Maldini e ...A centrocampo la trattativa conè ormai prossima alla definizione, mentre in difesa Sven Botman continua ad essere un obiettivo: il centrale olandese, di proprietà del Lille, aspetta ...Che il Milan cerchi un sostituto di Franck Kessie, andato via a parametro zero, non è una novità. Così come non lo è il nome di Renato Sanches. Maldini e ...Il Milane Maldini verso l'ingaggio di Divock Origi, ex attaccante del Liverpool, e di Renato Sanches, centrocampista del Lille ...