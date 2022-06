Referendum giustizia | la maggioranza di chi vota Lega si è astenuta | diserzione dalle urne tra il 49% e il 59% a seconda dei quesiti

(Di martedì 14 giugno 2022) Ladegli elettori della, nonostante il partito fosse parte del comitato promotore, ha scelto di nonre aisulladel 12 giugno, conclusi con l’affluenza più scarsa di sempre (sotto il 21%). A dirlo è un sondaggio realizzato da Swg su un campione di tremila elettori, da cui risulta che laassoluta di chinon si è espressa su tresu cinque: limitazione delle misure cautelari (59%), abrogazione del decreto Severino (57%) e voto degli avvocati nei consigli giudiziari (50%). Negli altri due casi ladi astenuti è relativa: sia al quesito sulle firme per candidarsi al Csm sia a quello sulla separzione delle funzioni non ha ...

