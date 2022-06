Referendum, De Luca: “E’ stato demenziale, strumento va gestito seriamente” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il flop del Referendum? Mi aspettavo pure di peggio. Non mi meraviglio di quelli che non sono andati a votare, mi meraviglio di quelli che ci sono andati. Diciamo la verità: è stata una cosa un po’ demenziale”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato sull’esito dei 5 Referendum sulla giustizia. “Io sono andato a votare, fedele nei secoli agli obblighi democratici – ha aggiunto – ma mi sono trovato nelle mani questi 5 lenzuoli, queste 5 schede. Mi mettevo nei panni di una persona di una certa età: ma si può essere così deficienti?”. Secondo De Luca “dobbiamo capire che questi strumenti di partecipazione diretta vanno gestiti in maniera seria, civile, efficiente. Si fa un quesito alla volta, chiaro, e si chiamano i cittadini a partecipare. Non puoi fare ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il flop del? Mi aspettavo pure di peggio. Non mi meraviglio di quelli che non sono andati a votare, mi meraviglio di quelli che ci sono andati. Diciamo la verità: è stata una cosa un po’”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, interpellato sull’esito dei 5sulla giustizia. “Io sono andato a votare, fedele nei secoli agli obblighi democratici – ha aggiunto – ma mi sono trovato nelle mani questi 5 lenzuoli, queste 5 schede. Mi mettevo nei panni di una persona di una certa età: ma si può essere così deficienti?”. Secondo De“dobbiamo capire che questi strumenti di partecipazione diretta vanno gestiti in maniera seria, civile, efficiente. Si fa un quesito alla volta, chiaro, e si chiamano i cittadini a partecipare. Non puoi fare ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Referendum, De Luca: “E’ stato demenziale, strumento va gestito seriamente” - luca_biasi : Granparte no ai referendum comcentrati sulla severino: anche chi e' andato a votare non vuole delinquenti in lista. Duro colpo per i destri - LocalPage3 : Referendum, De Luca: 'E' stato demenziale, strumento va gestito seriamente' - fisco24_info : Referendum, De Luca: 'E' stato demenziale, strumento va gestito seriamente': (Adnkronos) - Sulle amministrative: 'P… - italiaserait : Referendum, De Luca: “E’ stato demenziale, strumento va gestito seriamente” -